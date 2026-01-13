Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Eightcap-Live 0.00 × 4 EightcapGlobal-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 51 Tickmill-Live 0.00 × 36 VantageInternational-Live 4 4.67 × 868 Pepperstone-MT5-Live01 9.36 × 642