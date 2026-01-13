- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
71
Gewinntrades:
49 (69.01%)
Verlusttrades:
22 (30.99%)
Bester Trade:
14.20 EUR
Schlechtester Trade:
-42.69 EUR
Bruttoprofit:
294.56 EUR (80 064 pips)
Bruttoverlust:
-213.69 EUR (23 175 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (81.34 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
81.34 EUR (11)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
42.68%
Letzter Trade:
58 Minuten
Trades pro Woche:
73
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
0.85
Long-Positionen:
57 (80.28%)
Short-Positionen:
14 (19.72%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
1.14 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.01 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-9.71 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-29.06 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-42.69 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
16.18%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
65.26 EUR
Maximaler:
95.63 EUR (18.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.03% (95.63 EUR)
Kapital:
7.01% (42.17 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|US30
|7
|NDX100
|7
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|GBPNZD
|2
|EURJPY
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|73
|US30
|13
|NDX100
|14
|EURAUD
|-2
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|3
|GBPNZD
|2
|EURJPY
|0
|USDCHF
|-14
|EURUSD
|-4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|16K
|US30
|19K
|NDX100
|21K
|EURAUD
|52
|GBPAUD
|292
|USDJPY
|925
|GBPUSD
|300
|GBPNZD
|273
|EURJPY
|14
|USDCHF
|-539
|EURUSD
|-180
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 51
|
Tickmill-Live
|0.00 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
Keine Bewertungen
