SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AASTraders
Alexey Seidensal

AASTraders

Alexey Seidensal
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 130 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 16%
EightcapGlobal-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
71
Gewinntrades:
49 (69.01%)
Verlusttrades:
22 (30.99%)
Bester Trade:
14.20 EUR
Schlechtester Trade:
-42.69 EUR
Bruttoprofit:
294.56 EUR (80 064 pips)
Bruttoverlust:
-213.69 EUR (23 175 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (81.34 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
81.34 EUR (11)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
42.68%
Letzter Trade:
58 Minuten
Trades pro Woche:
73
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
0.85
Long-Positionen:
57 (80.28%)
Short-Positionen:
14 (19.72%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
1.14 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.01 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-9.71 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-29.06 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-42.69 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
16.18%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
65.26 EUR
Maximaler:
95.63 EUR (18.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.03% (95.63 EUR)
Kapital:
7.01% (42.17 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 43
US30 7
NDX100 7
EURAUD 3
GBPAUD 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
GBPNZD 2
EURJPY 1
USDCHF 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 73
US30 13
NDX100 14
EURAUD -2
GBPAUD 2
USDJPY 6
GBPUSD 3
GBPNZD 2
EURJPY 0
USDCHF -14
EURUSD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
US30 19K
NDX100 21K
EURAUD 52
GBPAUD 292
USDJPY 925
GBPUSD 300
GBPNZD 273
EURJPY 14
USDCHF -539
EURUSD -180
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.20 EUR
Schlechtester Trade: -43 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +81.34 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.06 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Eightcap-Live
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 51
Tickmill-Live
0.00 × 36
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.13 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AASTraders
130 USD pro Monat
16%
0
0
USD
581
EUR
1
98%
71
69%
100%
1.37
1.14
EUR
18%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.