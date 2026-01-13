SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AASTraders
Alexey Seidensal

AASTraders

Alexey Seidensal
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 130 USD par mois
croissance depuis 2026 9%
EightcapGlobal-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
56
Bénéfice trades:
40 (71.42%)
Perte trades:
16 (28.57%)
Meilleure transaction:
12.79 EUR
Pire transaction:
-42.69 EUR
Bénéfice brut:
214.78 EUR (71 834 pips)
Perte brute:
-167.61 EUR (20 126 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (39.87 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
39.87 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
42.68%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
61
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.49
Longs trades:
44 (78.57%)
Courts trades:
12 (21.43%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
0.84 EUR
Bénéfice moyen:
5.37 EUR
Perte moyenne:
-10.48 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-29.06 EUR)
Perte consécutive maximale:
-42.69 EUR (1)
Croissance mensuelle:
9.44%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
65.26 EUR
Maximal:
95.63 EUR (18.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.03% (95.63 EUR)
Par fonds propres:
4.53% (23.58 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 33
NDX100 7
US30 6
EURAUD 3
GBPAUD 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
EURJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 16
NDX100 14
US30 16
EURAUD -2
GBPAUD 2
USDJPY 6
GBPUSD 3
EURJPY 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 9.2K
NDX100 21K
US30 20K
EURAUD 52
GBPAUD 292
USDJPY 925
GBPUSD 300
EURJPY 14
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.79 EUR
Pire transaction: -43 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +39.87 EUR
Perte consécutive maximale: -29.06 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Eightcap-Live
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 49
Tickmill-Live
0.00 × 36
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.13 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AASTraders
130 USD par mois
9%
0
0
USD
602
EUR
1
98%
56
71%
100%
1.28
0.84
EUR
18%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.