Alexey Seidensal

AASTraders

Alexey Seidensal
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 130 USD per 
增长自 2026 16%
EightcapGlobal-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
71
盈利交易:
49 (69.01%)
亏损交易:
22 (30.99%)
最好交易:
14.20 EUR
最差交易:
-42.69 EUR
毛利:
294.56 EUR (80 064 pips)
毛利亏损:
-213.69 EUR (23 175 pips)
最大连续赢利:
11 (81.34 EUR)
最大连续盈利:
81.34 EUR (11)
夏普比率:
0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
42.68%
最近交易:
38 几分钟前
每周交易:
73
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.85
长期交易:
57 (80.28%)
短期交易:
14 (19.72%)
利润因子:
1.38
预期回报:
1.14 EUR
平均利润:
6.01 EUR
平均损失:
-9.71 EUR
最大连续失误:
3 (-29.06 EUR)
最大连续亏损:
-42.69 EUR (1)
每月增长:
16.18%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
65.26 EUR
最大值:
95.63 EUR (18.03%)
相对跌幅:
结余:
18.03% (95.63 EUR)
净值:
7.01% (42.17 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 43
US30 7
NDX100 7
EURAUD 3
GBPAUD 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
GBPNZD 2
EURJPY 1
USDCHF 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 73
US30 13
NDX100 14
EURAUD -2
GBPAUD 2
USDJPY 6
GBPUSD 3
GBPNZD 2
EURJPY 0
USDCHF -14
EURUSD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 16K
US30 19K
NDX100 21K
EURAUD 52
GBPAUD 292
USDJPY 925
GBPUSD 300
GBPNZD 273
EURJPY 14
USDCHF -539
EURUSD -180
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14.20 EUR
最差交易: -43 EUR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +81.34 EUR
最大连续亏损: -29.06 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EightcapGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Eightcap-Live
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 51
Tickmill-Live
0.00 × 36
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
没有评论
2026.01.13 18:32
