- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
71
盈利交易:
49 (69.01%)
亏损交易:
22 (30.99%)
最好交易:
14.20 EUR
最差交易:
-42.69 EUR
毛利:
294.56 EUR (80 064 pips)
毛利亏损:
-213.69 EUR (23 175 pips)
最大连续赢利:
11 (81.34 EUR)
最大连续盈利:
81.34 EUR (11)
夏普比率:
0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
42.68%
最近交易:
38 几分钟前
每周交易:
73
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.85
长期交易:
57 (80.28%)
短期交易:
14 (19.72%)
利润因子:
1.38
预期回报:
1.14 EUR
平均利润:
6.01 EUR
平均损失:
-9.71 EUR
最大连续失误:
3 (-29.06 EUR)
最大连续亏损:
-42.69 EUR (1)
每月增长:
16.18%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
65.26 EUR
最大值:
95.63 EUR (18.03%)
相对跌幅:
结余:
18.03% (95.63 EUR)
净值:
7.01% (42.17 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|US30
|7
|NDX100
|7
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|GBPNZD
|2
|EURJPY
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|73
|US30
|13
|NDX100
|14
|EURAUD
|-2
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|3
|GBPNZD
|2
|EURJPY
|0
|USDCHF
|-14
|EURUSD
|-4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|16K
|US30
|19K
|NDX100
|21K
|EURAUD
|52
|GBPAUD
|292
|USDJPY
|925
|GBPUSD
|300
|GBPNZD
|273
|EURJPY
|14
|USDCHF
|-539
|EURUSD
|-180
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.20 EUR
最差交易: -43 EUR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +81.34 EUR
最大连续亏损: -29.06 EUR
