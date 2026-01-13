시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AASTraders
Alexey Seidensal

AASTraders

Alexey Seidensal
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
월별 130 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 11%
EightcapGlobal-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
73
이익 거래:
50 (68.49%)
손실 거래:
23 (31.51%)
최고의 거래:
14.20 EUR
최악의 거래:
-42.69 EUR
총 수익:
295.12 EUR (80 115 pips)
총 손실:
-242.54 EUR (24 013 pips)
연속 최대 이익:
11 (81.34 EUR)
연속 최대 이익:
81.34 EUR (11)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
42.68%
최근 거래:
38 분 전
주별 거래 수:
75
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
0.55
롱(주식매수):
59 (80.82%)
숏(주식차입매도):
14 (19.18%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
0.72 EUR
평균 이익:
5.90 EUR
평균 손실:
-10.55 EUR
연속 최대 손실:
3 (-29.06 EUR)
연속 최대 손실:
-42.69 EUR (1)
월별 성장률:
10.52%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
65.26 EUR
최대한의:
95.63 EUR (18.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.03% (95.63 EUR)
자본금별:
7.01% (42.17 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 44
US30 7
NDX100 7
EURAUD 3
GBPAUD 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
GBPNZD 2
EURJPY 1
USDCHF 1
EURUSD 1
NZDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 40
US30 13
NDX100 14
EURAUD -2
GBPAUD 2
USDJPY 6
GBPUSD 3
GBPNZD 2
EURJPY 0
USDCHF -14
EURUSD -4
NZDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 15K
US30 19K
NDX100 21K
EURAUD 52
GBPAUD 292
USDJPY 925
GBPUSD 300
GBPNZD 273
EURJPY 14
USDCHF -539
EURUSD -180
NZDJPY 51
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +14.20 EUR
최악의 거래: -43 EUR
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +81.34 EUR
연속 최대 손실: -29.06 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EightcapGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Eightcap-Live
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 51
Tickmill-Live
0.00 × 36
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
리뷰 없음
2026.01.13 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
