트레이드:
73
이익 거래:
50 (68.49%)
손실 거래:
23 (31.51%)
최고의 거래:
14.20 EUR
최악의 거래:
-42.69 EUR
총 수익:
295.12 EUR (80 115 pips)
총 손실:
-242.54 EUR (24 013 pips)
연속 최대 이익:
11 (81.34 EUR)
연속 최대 이익:
81.34 EUR (11)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
42.68%
최근 거래:
38 분 전
주별 거래 수:
75
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
0.55
롱(주식매수):
59 (80.82%)
숏(주식차입매도):
14 (19.18%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
0.72 EUR
평균 이익:
5.90 EUR
평균 손실:
-10.55 EUR
연속 최대 손실:
3 (-29.06 EUR)
연속 최대 손실:
-42.69 EUR (1)
월별 성장률:
10.52%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
65.26 EUR
최대한의:
95.63 EUR (18.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.03% (95.63 EUR)
자본금별:
7.01% (42.17 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|US30
|7
|NDX100
|7
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|GBPNZD
|2
|EURJPY
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|40
|US30
|13
|NDX100
|14
|EURAUD
|-2
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|3
|GBPNZD
|2
|EURJPY
|0
|USDCHF
|-14
|EURUSD
|-4
|NZDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|15K
|US30
|19K
|NDX100
|21K
|EURAUD
|52
|GBPAUD
|292
|USDJPY
|925
|GBPUSD
|300
|GBPNZD
|273
|EURJPY
|14
|USDCHF
|-539
|EURUSD
|-180
|NZDJPY
|51
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EightcapGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
