Alexey Seidensal

AASTraders

Alexey Seidensal
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 130 USD por mês
crescimento desde 2026 16%
EightcapGlobal-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
71
Negociações com lucro:
49 (69.01%)
Negociações com perda:
22 (30.99%)
Melhor negociação:
14.20 EUR
Pior negociação:
-42.69 EUR
Lucro bruto:
294.56 EUR (80 064 pips)
Perda bruta:
-213.69 EUR (23 175 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (81.34 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
81.34 EUR (11)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
42.68%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
72
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.85
Negociações longas:
57 (80.28%)
Negociações curtas:
14 (19.72%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
1.14 EUR
Lucro médio:
6.01 EUR
Perda média:
-9.71 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-29.06 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-42.69 EUR (1)
Crescimento mensal:
16.18%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
65.26 EUR
Máximo:
95.63 EUR (18.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.03% (95.63 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.01% (42.17 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 43
US30 7
NDX100 7
EURAUD 3
GBPAUD 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
GBPNZD 2
EURJPY 1
USDCHF 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 73
US30 13
NDX100 14
EURAUD -2
GBPAUD 2
USDJPY 6
GBPUSD 3
GBPNZD 2
EURJPY 0
USDCHF -14
EURUSD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 16K
US30 19K
NDX100 21K
EURAUD 52
GBPAUD 292
USDJPY 925
GBPUSD 300
GBPNZD 273
EURJPY 14
USDCHF -539
EURUSD -180
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.20 EUR
Pior negociação: -43 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +81.34 EUR
Máxima perda consecutiva: -29.06 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Eightcap-Live
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 51
Tickmill-Live
0.00 × 36
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
Sem comentários
2026.01.13 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
