- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
71
Negociações com lucro:
49 (69.01%)
Negociações com perda:
22 (30.99%)
Melhor negociação:
14.20 EUR
Pior negociação:
-42.69 EUR
Lucro bruto:
294.56 EUR (80 064 pips)
Perda bruta:
-213.69 EUR (23 175 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (81.34 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
81.34 EUR (11)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
42.68%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
72
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.85
Negociações longas:
57 (80.28%)
Negociações curtas:
14 (19.72%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
1.14 EUR
Lucro médio:
6.01 EUR
Perda média:
-9.71 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-29.06 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-42.69 EUR (1)
Crescimento mensal:
16.18%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
65.26 EUR
Máximo:
95.63 EUR (18.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.03% (95.63 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.01% (42.17 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|US30
|7
|NDX100
|7
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|GBPNZD
|2
|EURJPY
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|73
|US30
|13
|NDX100
|14
|EURAUD
|-2
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|3
|GBPNZD
|2
|EURJPY
|0
|USDCHF
|-14
|EURUSD
|-4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|16K
|US30
|19K
|NDX100
|21K
|EURAUD
|52
|GBPAUD
|292
|USDJPY
|925
|GBPUSD
|300
|GBPNZD
|273
|EURJPY
|14
|USDCHF
|-539
|EURUSD
|-180
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.20 EUR
Pior negociação: -43 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +81.34 EUR
Máxima perda consecutiva: -29.06 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 51
|
Tickmill-Live
|0.00 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
