Alexey Seidensal

AASTraders

Alexey Seidensal
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 130 USD al mese
crescita dal 2026 9%
EightcapGlobal-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
40 (71.42%)
Loss Trade:
16 (28.57%)
Best Trade:
12.79 EUR
Worst Trade:
-42.69 EUR
Profitto lordo:
214.78 EUR (71 834 pips)
Perdita lorda:
-167.61 EUR (20 126 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (39.87 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
39.87 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
42.68%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.49
Long Trade:
44 (78.57%)
Short Trade:
12 (21.43%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.84 EUR
Profitto medio:
5.37 EUR
Perdita media:
-10.48 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-29.06 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-42.69 EUR (1)
Crescita mensile:
9.44%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65.26 EUR
Massimale:
95.63 EUR (18.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.03% (95.63 EUR)
Per equità:
4.53% (23.58 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 33
NDX100 7
US30 6
EURAUD 3
GBPAUD 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
EURJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 16
NDX100 14
US30 16
EURAUD -2
GBPAUD 2
USDJPY 6
GBPUSD 3
EURJPY 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.2K
NDX100 21K
US30 20K
EURAUD 52
GBPAUD 292
USDJPY 925
GBPUSD 300
EURJPY 14
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.79 EUR
Worst Trade: -43 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.87 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.06 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Eightcap-Live
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 49
Tickmill-Live
0.00 × 36
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
Non ci sono recensioni
2026.01.13 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.