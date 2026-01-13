- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
40 (71.42%)
Loss Trade:
16 (28.57%)
Best Trade:
12.79 EUR
Worst Trade:
-42.69 EUR
Profitto lordo:
214.78 EUR (71 834 pips)
Perdita lorda:
-167.61 EUR (20 126 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (39.87 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
39.87 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
42.68%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.49
Long Trade:
44 (78.57%)
Short Trade:
12 (21.43%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.84 EUR
Profitto medio:
5.37 EUR
Perdita media:
-10.48 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-29.06 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-42.69 EUR (1)
Crescita mensile:
9.44%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65.26 EUR
Massimale:
95.63 EUR (18.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.03% (95.63 EUR)
Per equità:
4.53% (23.58 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|NDX100
|7
|US30
|6
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|16
|NDX100
|14
|US30
|16
|EURAUD
|-2
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|3
|EURJPY
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.2K
|NDX100
|21K
|US30
|20K
|EURAUD
|52
|GBPAUD
|292
|USDJPY
|925
|GBPUSD
|300
|EURJPY
|14
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.79 EUR
Worst Trade: -43 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.87 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.06 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 49
|
Tickmill-Live
|0.00 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
130USD al mese
9%
0
0
USD
USD
602
EUR
EUR
1
98%
56
71%
100%
1.28
0.84
EUR
EUR
18%
1:200