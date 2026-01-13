СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AASTraders
Alexey Seidensal

AASTraders

Alexey Seidensal
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 130 USD в месяц
прирост с 2026 16%
EightcapGlobal-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
49 (69.01%)
Убыточных трейдов:
22 (30.99%)
Лучший трейд:
14.20 EUR
Худший трейд:
-42.69 EUR
Общая прибыль:
294.56 EUR (80 064 pips)
Общий убыток:
-213.69 EUR (23 175 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (81.34 EUR)
Макс. прибыль в серии:
81.34 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
42.68%
Последний трейд:
14 минут
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
57 (80.28%)
Коротких трейдов:
14 (19.72%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
1.14 EUR
Средняя прибыль:
6.01 EUR
Средний убыток:
-9.71 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-29.06 EUR)
Макс. убыток в серии:
-42.69 EUR (1)
Прирост в месяц:
16.18%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
65.26 EUR
Максимальная:
95.63 EUR (18.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.03% (95.63 EUR)
По эквити:
7.01% (42.17 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 43
US30 7
NDX100 7
EURAUD 3
GBPAUD 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
GBPNZD 2
EURJPY 1
USDCHF 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 73
US30 13
NDX100 14
EURAUD -2
GBPAUD 2
USDJPY 6
GBPUSD 3
GBPNZD 2
EURJPY 0
USDCHF -14
EURUSD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 16K
US30 19K
NDX100 21K
EURAUD 52
GBPAUD 292
USDJPY 925
GBPUSD 300
GBPNZD 273
EURJPY 14
USDCHF -539
EURUSD -180
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.20 EUR
Худший трейд: -43 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +81.34 EUR
Макс. убыток в серии: -29.06 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Eightcap-Live
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 51
Tickmill-Live
0.00 × 36
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.13 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AASTraders
130 USD в месяц
16%
0
0
USD
581
EUR
1
98%
71
69%
100%
1.37
1.14
EUR
18%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.