Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
49 (69.01%)
Убыточных трейдов:
22 (30.99%)
Лучший трейд:
14.20 EUR
Худший трейд:
-42.69 EUR
Общая прибыль:
294.56 EUR (80 064 pips)
Общий убыток:
-213.69 EUR (23 175 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (81.34 EUR)
Макс. прибыль в серии:
81.34 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
42.68%
Последний трейд:
14 минут
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
57 (80.28%)
Коротких трейдов:
14 (19.72%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
1.14 EUR
Средняя прибыль:
6.01 EUR
Средний убыток:
-9.71 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-29.06 EUR)
Макс. убыток в серии:
-42.69 EUR (1)
Прирост в месяц:
16.18%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
65.26 EUR
Максимальная:
95.63 EUR (18.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.03% (95.63 EUR)
По эквити:
7.01% (42.17 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|US30
|7
|NDX100
|7
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|GBPNZD
|2
|EURJPY
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|73
|US30
|13
|NDX100
|14
|EURAUD
|-2
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|3
|GBPNZD
|2
|EURJPY
|0
|USDCHF
|-14
|EURUSD
|-4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|US30
|19K
|NDX100
|21K
|EURAUD
|52
|GBPAUD
|292
|USDJPY
|925
|GBPUSD
|300
|GBPNZD
|273
|EURJPY
|14
|USDCHF
|-539
|EURUSD
|-180
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.20 EUR
Худший трейд: -43 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +81.34 EUR
Макс. убыток в серии: -29.06 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Eightcap-Live
|0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 51
Tickmill-Live
|0.00 × 36
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
