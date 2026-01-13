SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / AASTraders
Alexey Seidensal

AASTraders

Alexey Seidensal
0 reviews
Reliability
1 week
0 / 0 USD
Copy for 130 USD per month
growth since 2026 16%
EightcapGlobal-Live
1:200
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
71
Profit Trades:
49 (69.01%)
Loss Trades:
22 (30.99%)
Best trade:
14.20 EUR
Worst trade:
-42.69 EUR
Gross Profit:
294.56 EUR (80 064 pips)
Gross Loss:
-213.69 EUR (23 175 pips)
Maximum consecutive wins:
11 (81.34 EUR)
Maximal consecutive profit:
81.34 EUR (11)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
42.68%
Latest trade:
29 minutes ago
Trades per week:
73
Avg holding time:
6 hours
Recovery Factor:
0.85
Long Trades:
57 (80.28%)
Short Trades:
14 (19.72%)
Profit Factor:
1.38
Expected Payoff:
1.14 EUR
Average Profit:
6.01 EUR
Average Loss:
-9.71 EUR
Maximum consecutive losses:
3 (-29.06 EUR)
Maximal consecutive loss:
-42.69 EUR (1)
Monthly growth:
16.18%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
65.26 EUR
Maximal:
95.63 EUR (18.03%)
Relative drawdown:
By Balance:
18.03% (95.63 EUR)
By Equity:
7.01% (42.17 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 43
US30 7
NDX100 7
EURAUD 3
GBPAUD 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
GBPNZD 2
EURJPY 1
USDCHF 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 73
US30 13
NDX100 14
EURAUD -2
GBPAUD 2
USDJPY 6
GBPUSD 3
GBPNZD 2
EURJPY 0
USDCHF -14
EURUSD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
US30 19K
NDX100 21K
EURAUD 52
GBPAUD 292
USDJPY 925
GBPUSD 300
GBPNZD 273
EURJPY 14
USDCHF -539
EURUSD -180
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +14.20 EUR
Worst trade: -43 EUR
Maximum consecutive wins: 11
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +81.34 EUR
Maximal consecutive loss: -29.06 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "EightcapGlobal-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Eightcap-Live
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 51
Tickmill-Live
0.00 × 36
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2026.01.13 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
AASTraders
130 USD per month
16%
0
0
USD
581
EUR
1
98%
71
69%
100%
1.37
1.14
EUR
18%
1:200
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.