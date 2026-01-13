- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
20 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.50 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
4.23 USD (536 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
20 (4.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.23 USD (20)
Sharpe oranı:
1.53
Alım-satım etkinliği:
72.35%
Maks. mevduat yükü:
24.16%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
8 (40.00%)
Satış işlemleri:
12 (60.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
0.21 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
8.02% (0.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|536
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.50 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
53%
0
0
USD
USD
12
USD
USD
1
0%
20
100%
72%
n/a
0.21
USD
USD
8%
1:500