Total de Trades:
27
Transacciones Rentables:
26 (96.29%)
Transacciones Irrentables:
1 (3.70%)
Mejor transacción:
1.34 USD
Peor transacción:
-0.06 USD
Beneficio Bruto:
6.83 USD (737 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.06 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (4.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4.94 USD (23)
Ratio de Sharpe:
1.10
Actividad comercial:
58.66%
Carga máxima del depósito:
40.30%
Último trade:
6 minutos
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
37 minutos
Factor de Recuperación:
112.83
Transacciones Largas:
13 (48.15%)
Transacciones Cortas:
14 (51.85%)
Factor de Beneficio:
113.83
Beneficio Esperado:
0.25 USD
Beneficio medio:
0.26 USD
Pérdidas medias:
-0.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.06 USD (1)
Crecimiento al mes:
87.16%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.06 USD (0.46%)
Reducción relativa:
De balance:
0.49% (0.06 USD)
De fondos:
14.49% (1.96 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|737
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Mejor transacción: +1.34 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +4.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
87%
0
0
USD
USD
14
USD
USD
1
0%
27
96%
59%
113.83
0.25
USD
USD
14%
1:500