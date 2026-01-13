SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Follower Prudent Strategic Sync Engine
Ade Triani Mujiya Sari

Follower Prudent Strategic Sync Engine

Ade Triani Mujiya Sari
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 87%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
27
Transacciones Rentables:
26 (96.29%)
Transacciones Irrentables:
1 (3.70%)
Mejor transacción:
1.34 USD
Peor transacción:
-0.06 USD
Beneficio Bruto:
6.83 USD (737 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.06 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (4.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4.94 USD (23)
Ratio de Sharpe:
1.10
Actividad comercial:
58.66%
Carga máxima del depósito:
40.30%
Último trade:
6 minutos
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
37 minutos
Factor de Recuperación:
112.83
Transacciones Largas:
13 (48.15%)
Transacciones Cortas:
14 (51.85%)
Factor de Beneficio:
113.83
Beneficio Esperado:
0.25 USD
Beneficio medio:
0.26 USD
Pérdidas medias:
-0.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.06 USD (1)
Crecimiento al mes:
87.16%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.06 USD (0.46%)
Reducción relativa:
De balance:
0.49% (0.06 USD)
De fondos:
14.49% (1.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 737
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.34 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +4.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
No hay comentarios
2026.01.14 10:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.