Negociações:
26
Negociações com lucro:
25 (96.15%)
Negociações com perda:
1 (3.85%)
Melhor negociação:
1.34 USD
Pior negociação:
-0.06 USD
Lucro bruto:
6.31 USD (705 pips)
Perda bruta:
-0.06 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (4.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.94 USD (23)
Índice de Sharpe:
1.06
Atividade de negociação:
58.66%
Depósito máximo carregado:
40.30%
Último negócio:
8 minutos atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
104.17
Negociações longas:
12 (46.15%)
Negociações curtas:
14 (53.85%)
Fator de lucro:
105.17
Valor esperado:
0.24 USD
Lucro médio:
0.25 USD
Perda média:
-0.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.06 USD (1)
Crescimento mensal:
80.23%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.06 USD (0.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.49% (0.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.49% (1.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|705
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.34 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +4.94 USD
Máxima perda consecutiva: -0.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
80%
0
0
USD
USD
14
USD
USD
1
0%
26
96%
59%
105.16
0.24
USD
USD
14%
1:500