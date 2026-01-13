SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Follower Prudent Strategic Sync Engine
Ade Triani Mujiya Sari

Follower Prudent Strategic Sync Engine

Ade Triani Mujiya Sari
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 80%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
26
Negociações com lucro:
25 (96.15%)
Negociações com perda:
1 (3.85%)
Melhor negociação:
1.34 USD
Pior negociação:
-0.06 USD
Lucro bruto:
6.31 USD (705 pips)
Perda bruta:
-0.06 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (4.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.94 USD (23)
Índice de Sharpe:
1.06
Atividade de negociação:
58.66%
Depósito máximo carregado:
40.30%
Último negócio:
8 minutos atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
104.17
Negociações longas:
12 (46.15%)
Negociações curtas:
14 (53.85%)
Fator de lucro:
105.17
Valor esperado:
0.24 USD
Lucro médio:
0.25 USD
Perda média:
-0.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.06 USD (1)
Crescimento mensal:
80.23%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.06 USD (0.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.49% (0.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.49% (1.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 705
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.34 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +4.94 USD
Máxima perda consecutiva: -0.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
Sem comentários
2026.01.14 10:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
