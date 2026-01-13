シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Follower Prudent Strategic Sync Engine
Ade Triani Mujiya Sari

Follower Prudent Strategic Sync Engine

Ade Triani Mujiya Sari
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 87%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
26 (96.29%)
損失トレード:
1 (3.70%)
ベストトレード:
1.34 USD
最悪のトレード:
-0.06 USD
総利益:
6.83 USD (737 pips)
総損失:
-0.06 USD
最大連続の勝ち:
23 (4.94 USD)
最大連続利益:
4.94 USD (23)
シャープレシオ:
1.10
取引アクティビティ:
58.66%
最大入金額:
40.30%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
37 分
リカバリーファクター:
112.83
長いトレード:
13 (48.15%)
短いトレード:
14 (51.85%)
プロフィットファクター:
113.83
期待されたペイオフ:
0.25 USD
平均利益:
0.26 USD
平均損失:
-0.06 USD
最大連続の負け:
1 (-0.06 USD)
最大連続損失:
-0.06 USD (1)
月間成長:
87.16%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.06 USD (0.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.49% (0.06 USD)
エクイティによる:
14.49% (1.96 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 737
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.34 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +4.94 USD
最大連続損失: -0.06 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.14 10:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Follower Prudent Strategic Sync Engine
30 USD/月
87%
0
0
USD
14
USD
1
0%
27
96%
59%
113.83
0.25
USD
14%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください