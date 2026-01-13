- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
26 (96.29%)
損失トレード:
1 (3.70%)
ベストトレード:
1.34 USD
最悪のトレード:
-0.06 USD
総利益:
6.83 USD (737 pips)
総損失:
-0.06 USD
最大連続の勝ち:
23 (4.94 USD)
最大連続利益:
4.94 USD (23)
シャープレシオ:
1.10
取引アクティビティ:
58.66%
最大入金額:
40.30%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
37 分
リカバリーファクター:
112.83
長いトレード:
13 (48.15%)
短いトレード:
14 (51.85%)
プロフィットファクター:
113.83
期待されたペイオフ:
0.25 USD
平均利益:
0.26 USD
平均損失:
-0.06 USD
最大連続の負け:
1 (-0.06 USD)
最大連続損失:
-0.06 USD (1)
月間成長:
87.16%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.06 USD (0.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.49% (0.06 USD)
エクイティによる:
14.49% (1.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|737
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.34 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +4.94 USD
最大連続損失: -0.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
87%
0
0
USD
USD
14
USD
USD
1
0%
27
96%
59%
113.83
0.25
USD
USD
14%
1:500