Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26 0.00 × 2 FPMarketsSC-Live4 0.00 × 8 Pepperstone-Edge01 0.50 × 2 Axi-US12-Live 0.64 × 11 VantageInternational-Live 3 0.86 × 7 VantageInternational-Live 22 1.00 × 4 OctaFX-Real3 5.00 × 1 RoboForex-ECN 5.17 × 6 ICMarketsSC-Live17 6.00 × 3 Fyntura-Live 10.87 × 15