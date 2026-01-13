- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
12 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
0.37 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
1.97 USD (264 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
12 (1.97 USD)
연속 최대 이익:
1.97 USD (12)
샤프 비율:
1.46
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
23.15%
최근 거래:
29 분 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
2 (16.67%)
숏(주식차입매도):
10 (83.33%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.16 USD
평균 이익:
0.16 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|264
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.37 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +1.97 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
리뷰 없음