- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
27
Gewinntrades:
26 (96.29%)
Verlusttrades:
1 (3.70%)
Bester Trade:
1.34 USD
Schlechtester Trade:
-0.06 USD
Bruttoprofit:
6.83 USD (737 pips)
Bruttoverlust:
-0.06 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (4.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4.94 USD (23)
Sharpe Ratio:
1.10
Trading-Aktivität:
58.66%
Max deposit load:
40.30%
Letzter Trade:
0 Minuten
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
37 Minuten
Erholungsfaktor:
112.83
Long-Positionen:
13 (48.15%)
Short-Positionen:
14 (51.85%)
Profit-Faktor:
113.83
Mathematische Gewinnerwartung:
0.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.06 USD (1)
Wachstum pro Monat :
87.16%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.06 USD (0.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.49% (0.06 USD)
Kapital:
14.49% (1.96 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|737
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1.34 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.06 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
87%
0
0
USD
USD
14
USD
USD
1
0%
27
96%
59%
113.83
0.25
USD
USD
14%
1:500