Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
26 (96.29%)
Убыточных трейдов:
1 (3.70%)
Лучший трейд:
1.34 USD
Худший трейд:
-0.06 USD
Общая прибыль:
6.83 USD (737 pips)
Общий убыток:
-0.06 USD
Макс. серия выигрышей:
23 (4.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.94 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
1.10
Торговая активность:
58.66%
Макс. загрузка депозита:
40.30%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
112.83
Длинных трейдов:
13 (48.15%)
Коротких трейдов:
14 (51.85%)
Профит фактор:
113.83
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
0.26 USD
Средний убыток:
-0.06 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.06 USD (1)
Прирост в месяц:
87.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.06 USD (0.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.49% (0.06 USD)
По эквити:
14.49% (1.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|737
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
Нет отзывов
