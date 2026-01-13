СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Follower Prudent Strategic Sync Engine
Ade Triani Mujiya Sari

Follower Prudent Strategic Sync Engine

Ade Triani Mujiya Sari
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 87%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
26 (96.29%)
Убыточных трейдов:
1 (3.70%)
Лучший трейд:
1.34 USD
Худший трейд:
-0.06 USD
Общая прибыль:
6.83 USD (737 pips)
Общий убыток:
-0.06 USD
Макс. серия выигрышей:
23 (4.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.94 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
1.10
Торговая активность:
58.66%
Макс. загрузка депозита:
40.30%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
112.83
Длинных трейдов:
13 (48.15%)
Коротких трейдов:
14 (51.85%)
Профит фактор:
113.83
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
0.26 USD
Средний убыток:
-0.06 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.06 USD (1)
Прирост в месяц:
87.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.06 USD (0.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.49% (0.06 USD)
По эквити:
14.49% (1.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 737
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.34 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +4.94 USD
Макс. убыток в серии: -0.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
Нет отзывов
2026.01.14 10:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.