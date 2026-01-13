信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Follower Prudent Strategic Sync Engine
Ade Triani Mujiya Sari

Follower Prudent Strategic Sync Engine

Ade Triani Mujiya Sari
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 80%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
26
盈利交易:
25 (96.15%)
亏损交易:
1 (3.85%)
最好交易:
1.34 USD
最差交易:
-0.06 USD
毛利:
6.31 USD (705 pips)
毛利亏损:
-0.06 USD
最大连续赢利:
23 (4.94 USD)
最大连续盈利:
4.94 USD (23)
夏普比率:
1.06
交易活动:
58.66%
最大入金加载:
40.30%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
29
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
104.17
长期交易:
12 (46.15%)
短期交易:
14 (53.85%)
利润因子:
105.17
预期回报:
0.24 USD
平均利润:
0.25 USD
平均损失:
-0.06 USD
最大连续失误:
1 (-0.06 USD)
最大连续亏损:
-0.06 USD (1)
每月增长:
80.23%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.06 USD (0.46%)
相对跌幅:
结余:
0.49% (0.06 USD)
净值:
14.49% (1.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 705
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.34 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4.94 USD
最大连续亏损: -0.06 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
没有评论
2026.01.14 10:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载