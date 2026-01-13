- 成长
交易:
26
盈利交易:
25 (96.15%)
亏损交易:
1 (3.85%)
最好交易:
1.34 USD
最差交易:
-0.06 USD
毛利:
6.31 USD (705 pips)
毛利亏损:
-0.06 USD
最大连续赢利:
23 (4.94 USD)
最大连续盈利:
4.94 USD (23)
夏普比率:
1.06
交易活动:
58.66%
最大入金加载:
40.30%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
29
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
104.17
长期交易:
12 (46.15%)
短期交易:
14 (53.85%)
利润因子:
105.17
预期回报:
0.24 USD
平均利润:
0.25 USD
平均损失:
-0.06 USD
最大连续失误:
1 (-0.06 USD)
最大连续亏损:
-0.06 USD (1)
每月增长:
80.23%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.06 USD (0.46%)
相对跌幅:
结余:
0.49% (0.06 USD)
净值:
14.49% (1.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|705
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
