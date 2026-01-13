SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Hand of Midas
Handyka Yudha

Hand of Midas

Handyka Yudha
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 94%
Exness-MT5Real28
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
57 (54.80%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (45.19%)
En iyi işlem:
20.69 USD
En kötü işlem:
-26.63 USD
Brüt kâr:
493.49 USD (86 246 253 pips)
Brüt zarar:
-378.04 USD (194 192 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (93.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.36 USD (7)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
10.86%
Maks. mevduat yükü:
9.39%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
63 (60.58%)
Satış işlemleri:
41 (39.42%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
1.11 USD
Ortalama kâr:
8.66 USD
Ortalama zarar:
-8.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-84.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-84.48 USD (7)
Aylık büyüme:
77.88%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.07 USD
Maksimum:
130.86 USD (40.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.43% (130.86 USD)
Varlığa göre:
4.13% (8.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 71
EURUSD 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 127
EURUSD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 82K
EURUSD -120
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.69 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +93.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
ready for nguyak market bro 😎
İnceleme yok
2026.01.14 06:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 00:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.