- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
57 (54.80%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (45.19%)
En iyi işlem:
20.69 USD
En kötü işlem:
-26.63 USD
Brüt kâr:
493.49 USD (86 246 253 pips)
Brüt zarar:
-378.04 USD (194 192 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (93.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.36 USD (7)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
10.86%
Maks. mevduat yükü:
9.39%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
63 (60.58%)
Satış işlemleri:
41 (39.42%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
1.11 USD
Ortalama kâr:
8.66 USD
Ortalama zarar:
-8.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-84.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-84.48 USD (7)
Aylık büyüme:
77.88%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.07 USD
Maksimum:
130.86 USD (40.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.43% (130.86 USD)
Varlığa göre:
4.13% (8.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|EURUSD
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|127
|EURUSD
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|82K
|EURUSD
|-120
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.69 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +93.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ready for nguyak market bro 😎
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
94%
0
0
USD
USD
214
USD
USD
9
29%
104
54%
11%
1.30
1.11
USD
USD
43%
1:500