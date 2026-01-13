- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
57 (54.80%)
Loss Trade:
47 (45.19%)
Best Trade:
20.69 USD
Worst Trade:
-26.63 USD
Profitto lordo:
493.49 USD (86 246 253 pips)
Perdita lorda:
-378.04 USD (194 192 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (93.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.36 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
10.86%
Massimo carico di deposito:
9.39%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
63 (60.58%)
Short Trade:
41 (39.42%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
8.66 USD
Perdita media:
-8.04 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-84.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.48 USD (7)
Crescita mensile:
77.88%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.07 USD
Massimale:
130.86 USD (40.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.43% (130.86 USD)
Per equità:
4.13% (8.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|EURUSD
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|127
|EURUSD
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|82K
|EURUSD
|-120
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.69 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +93.36 USD
Massima perdita consecutiva: -84.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
ready for nguyak market bro 😎
