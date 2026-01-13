SegnaliSezioni
Hand of Midas
Handyka Yudha

Hand of Midas

Handyka Yudha
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 94%
Exness-MT5Real28
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
57 (54.80%)
Loss Trade:
47 (45.19%)
Best Trade:
20.69 USD
Worst Trade:
-26.63 USD
Profitto lordo:
493.49 USD (86 246 253 pips)
Perdita lorda:
-378.04 USD (194 192 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (93.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.36 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
10.86%
Massimo carico di deposito:
9.39%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
63 (60.58%)
Short Trade:
41 (39.42%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
8.66 USD
Perdita media:
-8.04 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-84.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.48 USD (7)
Crescita mensile:
77.88%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.07 USD
Massimale:
130.86 USD (40.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.43% (130.86 USD)
Per equità:
4.13% (8.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 71
EURUSD 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 127
EURUSD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 82K
EURUSD -120
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.69 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +93.36 USD
Massima perdita consecutiva: -84.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
ready for nguyak market bro 😎
Non ci sono recensioni
2026.01.14 06:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 00:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hand of Midas
30USD al mese
94%
0
0
USD
214
USD
9
29%
104
54%
11%
1.30
1.11
USD
43%
1:500
