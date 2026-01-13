- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
104
利益トレード:
57 (54.80%)
損失トレード:
47 (45.19%)
ベストトレード:
20.69 USD
最悪のトレード:
-26.63 USD
総利益:
493.49 USD (86 246 253 pips)
総損失:
-378.04 USD (194 192 pips)
最大連続の勝ち:
7 (93.36 USD)
最大連続利益:
93.36 USD (7)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
13.76%
最大入金額:
9.39%
最近のトレード:
16 分前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
0.88
長いトレード:
63 (60.58%)
短いトレード:
41 (39.42%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
1.11 USD
平均利益:
8.66 USD
平均損失:
-8.04 USD
最大連続の負け:
7 (-84.48 USD)
最大連続損失:
-84.48 USD (7)
月間成長:
77.88%
アルゴリズム取引:
29%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.07 USD
最大の:
130.86 USD (40.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.43% (130.86 USD)
エクイティによる:
4.13% (8.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|EURUSD
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|127
|EURUSD
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|82K
|EURUSD
|-120
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.69 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +93.36 USD
最大連続損失: -84.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real28"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
ready for nguyak market bro 😎
