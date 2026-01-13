- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
111
Transacciones Rentables:
60 (54.05%)
Transacciones Irrentables:
51 (45.95%)
Mejor transacción:
20.69 USD
Peor transacción:
-26.63 USD
Beneficio Bruto:
529.63 USD (86 264 323 pips)
Pérdidas Brutas:
-418.41 USD (214 377 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (93.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
93.36 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
12.20%
Carga máxima del depósito:
21.53%
Último trade:
7 minutos
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
0.85
Transacciones Largas:
66 (59.46%)
Transacciones Cortas:
45 (40.54%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
1.00 USD
Beneficio medio:
8.83 USD
Pérdidas medias:
-8.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-84.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-84.48 USD (7)
Crecimiento al mes:
89.72%
Trading algorítmico:
33%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.07 USD
Máxima:
130.86 USD (40.67%)
Reducción relativa:
De balance:
43.43% (130.86 USD)
De fondos:
5.03% (11.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|EURUSD
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|122
|EURUSD
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|80K
|EURUSD
|-120
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +20.69 USD
Peor transacción: -27 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +93.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -84.48 USD
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
ready for nguyak market bro 😎
