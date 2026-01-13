SeñalesSecciones
Handyka Yudha

Hand of Midas

Handyka Yudha
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 90%
Exness-MT5Real28
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
111
Transacciones Rentables:
60 (54.05%)
Transacciones Irrentables:
51 (45.95%)
Mejor transacción:
20.69 USD
Peor transacción:
-26.63 USD
Beneficio Bruto:
529.63 USD (86 264 323 pips)
Pérdidas Brutas:
-418.41 USD (214 377 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (93.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
93.36 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
12.20%
Carga máxima del depósito:
21.53%
Último trade:
7 minutos
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
0.85
Transacciones Largas:
66 (59.46%)
Transacciones Cortas:
45 (40.54%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
1.00 USD
Beneficio medio:
8.83 USD
Pérdidas medias:
-8.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-84.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-84.48 USD (7)
Crecimiento al mes:
89.72%
Trading algorítmico:
33%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.07 USD
Máxima:
130.86 USD (40.67%)
Reducción relativa:
De balance:
43.43% (130.86 USD)
De fondos:
5.03% (11.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 78
EURUSD 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 122
EURUSD -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 80K
EURUSD -120
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.69 USD
Peor transacción: -27 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +93.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -84.48 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real28" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
ready for nguyak market bro 😎
No hay comentarios
2026.01.14 06:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 00:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
