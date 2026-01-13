- Crescimento
Negociações:
104
Negociações com lucro:
57 (54.80%)
Negociações com perda:
47 (45.19%)
Melhor negociação:
20.69 USD
Pior negociação:
-26.63 USD
Lucro bruto:
493.49 USD (86 246 253 pips)
Perda bruta:
-378.04 USD (194 192 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (93.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
93.36 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
10.86%
Depósito máximo carregado:
9.39%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
0.88
Negociações longas:
63 (60.58%)
Negociações curtas:
41 (39.42%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
1.11 USD
Lucro médio:
8.66 USD
Perda média:
-8.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-84.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-84.48 USD (7)
Crescimento mensal:
77.88%
Algotrading:
29%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.07 USD
Máximo:
130.86 USD (40.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.43% (130.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.13% (8.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|EURUSD
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|127
|EURUSD
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|82K
|EURUSD
|-120
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.69 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +93.36 USD
Máxima perda consecutiva: -84.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real28" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
ready for nguyak market bro 😎
