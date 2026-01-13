SinaisSeções
Handyka Yudha

Hand of Midas

Handyka Yudha
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 94%
Exness-MT5Real28
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
104
Negociações com lucro:
57 (54.80%)
Negociações com perda:
47 (45.19%)
Melhor negociação:
20.69 USD
Pior negociação:
-26.63 USD
Lucro bruto:
493.49 USD (86 246 253 pips)
Perda bruta:
-378.04 USD (194 192 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (93.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
93.36 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
10.86%
Depósito máximo carregado:
9.39%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
0.88
Negociações longas:
63 (60.58%)
Negociações curtas:
41 (39.42%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
1.11 USD
Lucro médio:
8.66 USD
Perda média:
-8.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-84.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-84.48 USD (7)
Crescimento mensal:
77.88%
Algotrading:
29%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.07 USD
Máximo:
130.86 USD (40.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.43% (130.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.13% (8.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 71
EURUSD 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 127
EURUSD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 82K
EURUSD -120
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +20.69 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +93.36 USD
Máxima perda consecutiva: -84.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real28" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
ready for nguyak market bro 😎
2026.01.14 06:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 00:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
