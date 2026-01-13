信号部分
Hand of Midas

Handyka Yudha
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 94%
Exness-MT5Real28
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
104
盈利交易:
57 (54.80%)
亏损交易:
47 (45.19%)
最好交易:
20.69 USD
最差交易:
-26.63 USD
毛利:
493.49 USD (86 246 253 pips)
毛利亏损:
-378.04 USD (194 192 pips)
最大连续赢利:
7 (93.36 USD)
最大连续盈利:
93.36 USD (7)
夏普比率:
0.12
交易活动:
11.91%
最大入金加载:
9.39%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
17
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
0.88
长期交易:
63 (60.58%)
短期交易:
41 (39.42%)
利润因子:
1.31
预期回报:
1.11 USD
平均利润:
8.66 USD
平均损失:
-8.04 USD
最大连续失误:
7 (-84.48 USD)
最大连续亏损:
-84.48 USD (7)
每月增长:
77.88%
算法交易:
30%
结余跌幅:
绝对:
9.07 USD
最大值:
130.86 USD (40.67%)
相对跌幅:
结余:
43.43% (130.86 USD)
净值:
4.13% (8.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 71
EURUSD 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 127
EURUSD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 82K
EURUSD -120
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.69 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +93.36 USD
最大连续亏损: -84.48 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real28 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
ready for nguyak market bro 😎
没有评论
2026.01.14 06:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 00:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Hand of Midas
每月30 USD
94%
0
0
USD
214
USD
9
30%
104
54%
12%
1.30
1.11
USD
43%
1:500
