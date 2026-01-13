시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Hand of Midas
Handyka Yudha

Hand of Midas

Handyka Yudha
0 리뷰
안정성
9
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 90%
Exness-MT5Real28
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
111
이익 거래:
60 (54.05%)
손실 거래:
51 (45.95%)
최고의 거래:
20.69 USD
최악의 거래:
-26.63 USD
총 수익:
529.63 USD (86 264 323 pips)
총 손실:
-418.41 USD (214 377 pips)
연속 최대 이익:
7 (93.36 USD)
연속 최대 이익:
93.36 USD (7)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
12.20%
최대 입금량:
21.53%
최근 거래:
15 분 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
25 분
회복 요인:
0.85
롱(주식매수):
66 (59.46%)
숏(주식차입매도):
45 (40.54%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
1.00 USD
평균 이익:
8.83 USD
평균 손실:
-8.20 USD
연속 최대 손실:
7 (-84.48 USD)
연속 최대 손실:
-84.48 USD (7)
월별 성장률:
89.72%
Algo 트레이딩:
33%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.07 USD
최대한의:
130.86 USD (40.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.43% (130.86 USD)
자본금별:
5.03% (11.56 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 78
EURUSD 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 122
EURUSD -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 80K
EURUSD -120
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +20.69 USD
최악의 거래: -27 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +93.36 USD
연속 최대 손실: -84.48 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real28"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
ready for nguyak market bro 😎
리뷰 없음
2026.01.14 06:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 00:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
