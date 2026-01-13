- 자본
- 축소
트레이드:
111
이익 거래:
60 (54.05%)
손실 거래:
51 (45.95%)
최고의 거래:
20.69 USD
최악의 거래:
-26.63 USD
총 수익:
529.63 USD (86 264 323 pips)
총 손실:
-418.41 USD (214 377 pips)
연속 최대 이익:
7 (93.36 USD)
연속 최대 이익:
93.36 USD (7)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
12.20%
최대 입금량:
21.53%
최근 거래:
15 분 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
25 분
회복 요인:
0.85
롱(주식매수):
66 (59.46%)
숏(주식차입매도):
45 (40.54%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
1.00 USD
평균 이익:
8.83 USD
평균 손실:
-8.20 USD
연속 최대 손실:
7 (-84.48 USD)
연속 최대 손실:
-84.48 USD (7)
월별 성장률:
89.72%
Algo 트레이딩:
33%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.07 USD
최대한의:
130.86 USD (40.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.43% (130.86 USD)
자본금별:
5.03% (11.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|EURUSD
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|122
|EURUSD
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|80K
|EURUSD
|-120
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20.69 USD
최악의 거래: -27 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +93.36 USD
연속 최대 손실: -84.48 USD
ready for nguyak market bro 😎
