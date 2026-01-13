SignaleKategorien
Handyka Yudha

Hand of Midas

Handyka Yudha
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 94%
Exness-MT5Real28
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
104
Gewinntrades:
57 (54.80%)
Verlusttrades:
47 (45.19%)
Bester Trade:
20.69 USD
Schlechtester Trade:
-26.63 USD
Bruttoprofit:
493.49 USD (86 246 253 pips)
Bruttoverlust:
-378.04 USD (194 192 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (93.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
93.36 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
13.76%
Max deposit load:
9.39%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
0.88
Long-Positionen:
63 (60.58%)
Short-Positionen:
41 (39.42%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
1.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-84.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-84.48 USD (7)
Wachstum pro Monat :
77.88%
Algo-Trading:
29%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.07 USD
Maximaler:
130.86 USD (40.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.43% (130.86 USD)
Kapital:
4.13% (8.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 71
EURUSD 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 127
EURUSD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 82K
EURUSD -120
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.69 USD
Schlechtester Trade: -27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +93.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -84.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real28" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
ready for nguyak market bro 😎
Keine Bewertungen
2026.01.14 06:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 00:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Kopieren

