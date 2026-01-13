- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
104
Gewinntrades:
57 (54.80%)
Verlusttrades:
47 (45.19%)
Bester Trade:
20.69 USD
Schlechtester Trade:
-26.63 USD
Bruttoprofit:
493.49 USD (86 246 253 pips)
Bruttoverlust:
-378.04 USD (194 192 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (93.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
93.36 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
13.76%
Max deposit load:
9.39%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
0.88
Long-Positionen:
63 (60.58%)
Short-Positionen:
41 (39.42%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
1.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-84.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-84.48 USD (7)
Wachstum pro Monat :
77.88%
Algo-Trading:
29%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.07 USD
Maximaler:
130.86 USD (40.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.43% (130.86 USD)
Kapital:
4.13% (8.62 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|EURUSD
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|127
|EURUSD
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|82K
|EURUSD
|-120
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +20.69 USD
Schlechtester Trade: -27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +93.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -84.48 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real28" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
ready for nguyak market bro 😎
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
94%
0
0
USD
USD
228
USD
USD
9
29%
104
54%
14%
1.30
1.11
USD
USD
43%
1:500