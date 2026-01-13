SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Hand of Midas
Handyka Yudha

Hand of Midas

Handyka Yudha
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 94%
Exness-MT5Real28
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
104
Bénéfice trades:
57 (54.80%)
Perte trades:
47 (45.19%)
Meilleure transaction:
20.69 USD
Pire transaction:
-26.63 USD
Bénéfice brut:
493.49 USD (86 246 253 pips)
Perte brute:
-378.04 USD (194 192 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (93.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
93.36 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
10.86%
Charge de dépôt maximale:
9.39%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
0.88
Longs trades:
63 (60.58%)
Courts trades:
41 (39.42%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
1.11 USD
Bénéfice moyen:
8.66 USD
Perte moyenne:
-8.04 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-84.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-84.48 USD (7)
Croissance mensuelle:
77.88%
Algo trading:
29%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.07 USD
Maximal:
130.86 USD (40.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.43% (130.86 USD)
Par fonds propres:
4.13% (8.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 71
EURUSD 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 127
EURUSD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 82K
EURUSD -120
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.69 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +93.36 USD
Perte consécutive maximale: -84.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real28" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
ready for nguyak market bro 😎
Aucun avis
2026.01.14 06:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 00:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

