Handyka Yudha

Hand of Midas

Handyka Yudha
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 94%
Exness-MT5Real28
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
57 (54.80%)
Убыточных трейдов:
47 (45.19%)
Лучший трейд:
20.69 USD
Худший трейд:
-26.63 USD
Общая прибыль:
493.49 USD (86 246 253 pips)
Общий убыток:
-378.04 USD (194 192 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (93.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
93.36 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
13.76%
Макс. загрузка депозита:
9.39%
Последний трейд:
33 минуты
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
63 (60.58%)
Коротких трейдов:
41 (39.42%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
1.11 USD
Средняя прибыль:
8.66 USD
Средний убыток:
-8.04 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-84.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-84.48 USD (7)
Прирост в месяц:
77.88%
Алготрейдинг:
29%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.07 USD
Максимальная:
130.86 USD (40.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.43% (130.86 USD)
По эквити:
4.13% (8.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 71
EURUSD 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 127
EURUSD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 82K
EURUSD -120
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.69 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +93.36 USD
Макс. убыток в серии: -84.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real28" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
ready for nguyak market bro 😎
Нет отзывов
2026.01.14 06:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 00:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
