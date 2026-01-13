- Прирост
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
57 (54.80%)
Убыточных трейдов:
47 (45.19%)
Лучший трейд:
20.69 USD
Худший трейд:
-26.63 USD
Общая прибыль:
493.49 USD (86 246 253 pips)
Общий убыток:
-378.04 USD (194 192 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (93.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
93.36 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
13.76%
Макс. загрузка депозита:
9.39%
Последний трейд:
33 минуты
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
63 (60.58%)
Коротких трейдов:
41 (39.42%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
1.11 USD
Средняя прибыль:
8.66 USD
Средний убыток:
-8.04 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-84.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-84.48 USD (7)
Прирост в месяц:
77.88%
Алготрейдинг:
29%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.07 USD
Максимальная:
130.86 USD (40.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.43% (130.86 USD)
По эквити:
4.13% (8.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|EURUSD
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|127
|EURUSD
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|82K
|EURUSD
|-120
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +20.69 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +93.36 USD
Макс. убыток в серии: -84.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real28" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
ready for nguyak market bro 😎
Нет отзывов
