- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
20 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (37.50%)
En iyi işlem:
24.21 USD
En kötü işlem:
-10.49 USD
Brüt kâr:
42.72 USD (2 008 pips)
Brüt zarar:
-29.43 USD (2 364 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (4.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.84 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
19 (59.38%)
Satış işlemleri:
13 (40.63%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
2.14 USD
Ortalama zarar:
-2.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-0.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.27 USD (3)
Aylık büyüme:
2.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.54 USD
Maksimum:
24.27 USD (5.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD-VIP
|28
|EURUSD-VIP
|2
|USDCAD-VIP
|1
|CADCHF-VIP
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD-VIP
|14
|EURUSD-VIP
|0
|USDCAD-VIP
|0
|CADCHF-VIP
|0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD-VIP
|-305
|EURUSD-VIP
|-41
|USDCAD-VIP
|9
|CADCHF-VIP
|-19
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.21 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
