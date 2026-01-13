- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
20 (62.50%)
Loss Trade:
12 (37.50%)
Best Trade:
24.21 USD
Worst Trade:
-10.49 USD
Profitto lordo:
42.72 USD (2 008 pips)
Perdita lorda:
-29.43 USD (2 364 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (4.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.84 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
19 (59.38%)
Short Trade:
13 (40.63%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-2.45 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.27 USD (3)
Crescita mensile:
2.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.54 USD
Massimale:
24.27 USD (5.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD-VIP
|28
|EURUSD-VIP
|2
|USDCAD-VIP
|1
|CADCHF-VIP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD-VIP
|14
|EURUSD-VIP
|0
|USDCAD-VIP
|0
|CADCHF-VIP
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD-VIP
|-305
|EURUSD-VIP
|-41
|USDCAD-VIP
|9
|CADCHF-VIP
|-19
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.21 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.33 USD
Massima perdita consecutiva: -0.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni