SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / KS Fx 2
Pak Yam Ng

KS Fx 2

Pak Yam Ng
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
20 (62.50%)
Loss Trade:
12 (37.50%)
Best Trade:
24.21 USD
Worst Trade:
-10.49 USD
Profitto lordo:
42.72 USD (2 008 pips)
Perdita lorda:
-29.43 USD (2 364 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (4.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.84 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
19 (59.38%)
Short Trade:
13 (40.63%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-2.45 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.27 USD (3)
Crescita mensile:
2.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.54 USD
Massimale:
24.27 USD (5.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD-VIP 28
EURUSD-VIP 2
USDCAD-VIP 1
CADCHF-VIP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD-VIP 14
EURUSD-VIP 0
USDCAD-VIP 0
CADCHF-VIP 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD-VIP -305
EURUSD-VIP -41
USDCAD-VIP 9
CADCHF-VIP -19
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.21 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.33 USD
Massima perdita consecutiva: -0.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati