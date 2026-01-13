SinaisSeções
Pak Yam Ng

KS Fx 2

Pak Yam Ng
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
20 (62.50%)
Negociações com perda:
12 (37.50%)
Melhor negociação:
24.21 USD
Pior negociação:
-10.49 USD
Lucro bruto:
42.72 USD (2 008 pips)
Perda bruta:
-29.43 USD (2 364 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (4.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.84 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.55
Negociações longas:
19 (59.38%)
Negociações curtas:
13 (40.63%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
0.42 USD
Lucro médio:
2.14 USD
Perda média:
-2.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-0.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.27 USD (3)
Crescimento mensal:
2.96%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.54 USD
Máximo:
24.27 USD (5.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD-VIP 28
EURUSD-VIP 2
USDCAD-VIP 1
CADCHF-VIP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD-VIP 14
EURUSD-VIP 0
USDCAD-VIP 0
CADCHF-VIP 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD-VIP -305
EURUSD-VIP -41
USDCAD-VIP 9
CADCHF-VIP -19
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.21 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +4.33 USD
Máxima perda consecutiva: -0.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
