- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
20 (62.50%)
Negociações com perda:
12 (37.50%)
Melhor negociação:
24.21 USD
Pior negociação:
-10.49 USD
Lucro bruto:
42.72 USD (2 008 pips)
Perda bruta:
-29.43 USD (2 364 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (4.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.84 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.55
Negociações longas:
19 (59.38%)
Negociações curtas:
13 (40.63%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
0.42 USD
Lucro médio:
2.14 USD
Perda média:
-2.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-0.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.27 USD (3)
Crescimento mensal:
2.96%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.54 USD
Máximo:
24.27 USD (5.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD-VIP
|28
|EURUSD-VIP
|2
|USDCAD-VIP
|1
|CADCHF-VIP
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD-VIP
|14
|EURUSD-VIP
|0
|USDCAD-VIP
|0
|CADCHF-VIP
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD-VIP
|-305
|EURUSD-VIP
|-41
|USDCAD-VIP
|9
|CADCHF-VIP
|-19
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.21 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +4.33 USD
Máxima perda consecutiva: -0.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
