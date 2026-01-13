- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
20 (62.50%)
Убыточных трейдов:
12 (37.50%)
Лучший трейд:
24.21 USD
Худший трейд:
-10.49 USD
Общая прибыль:
42.72 USD (2 008 pips)
Общий убыток:
-29.43 USD (2 364 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (4.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.84 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.55
Длинных трейдов:
19 (59.38%)
Коротких трейдов:
13 (40.63%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
0.42 USD
Средняя прибыль:
2.14 USD
Средний убыток:
-2.45 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-0.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.27 USD (3)
Прирост в месяц:
2.96%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.54 USD
Максимальная:
24.27 USD (5.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD-VIP
|28
|EURUSD-VIP
|2
|USDCAD-VIP
|1
|CADCHF-VIP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD-VIP
|14
|EURUSD-VIP
|0
|USDCAD-VIP
|0
|CADCHF-VIP
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD-VIP
|-305
|EURUSD-VIP
|-41
|USDCAD-VIP
|9
|CADCHF-VIP
|-19
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.21 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4.33 USD
Макс. убыток в серии: -0.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов