シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / KS Fx 2
Pak Yam Ng

KS Fx 2

Pak Yam Ng
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
20 (62.50%)
損失トレード:
12 (37.50%)
ベストトレード:
24.21 USD
最悪のトレード:
-10.49 USD
総利益:
42.72 USD (2 008 pips)
総損失:
-29.43 USD (2 364 pips)
最大連続の勝ち:
6 (4.33 USD)
最大連続利益:
25.84 USD (3)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.55
長いトレード:
19 (59.38%)
短いトレード:
13 (40.63%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
0.42 USD
平均利益:
2.14 USD
平均損失:
-2.45 USD
最大連続の負け:
4 (-0.78 USD)
最大連続損失:
-24.27 USD (3)
月間成長:
2.96%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.54 USD
最大の:
24.27 USD (5.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD-VIP 28
EURUSD-VIP 2
USDCAD-VIP 1
CADCHF-VIP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD-VIP 14
EURUSD-VIP 0
USDCAD-VIP 0
CADCHF-VIP 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD-VIP -305
EURUSD-VIP -41
USDCAD-VIP 9
CADCHF-VIP -19
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
