- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
20 (62.50%)
損失トレード:
12 (37.50%)
ベストトレード:
24.21 USD
最悪のトレード:
-10.49 USD
総利益:
42.72 USD (2 008 pips)
総損失:
-29.43 USD (2 364 pips)
最大連続の勝ち:
6 (4.33 USD)
最大連続利益:
25.84 USD (3)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.55
長いトレード:
19 (59.38%)
短いトレード:
13 (40.63%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
0.42 USD
平均利益:
2.14 USD
平均損失:
-2.45 USD
最大連続の負け:
4 (-0.78 USD)
最大連続損失:
-24.27 USD (3)
月間成長:
2.96%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.54 USD
最大の:
24.27 USD (5.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD-VIP
|28
|EURUSD-VIP
|2
|USDCAD-VIP
|1
|CADCHF-VIP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD-VIP
|14
|EURUSD-VIP
|0
|USDCAD-VIP
|0
|CADCHF-VIP
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD-VIP
|-305
|EURUSD-VIP
|-41
|USDCAD-VIP
|9
|CADCHF-VIP
|-19
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.21 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +4.33 USD
最大連続損失: -0.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし