- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
20 (62.50%)
Verlusttrades:
12 (37.50%)
Bester Trade:
24.21 USD
Schlechtester Trade:
-10.49 USD
Bruttoprofit:
42.72 USD (2 008 pips)
Bruttoverlust:
-29.43 USD (2 364 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (4.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
25.84 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.55
Long-Positionen:
19 (59.38%)
Short-Positionen:
13 (40.63%)
Profit-Faktor:
1.45
Mathematische Gewinnerwartung:
0.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-0.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.27 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.96%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
16.54 USD
Maximaler:
24.27 USD (5.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD-VIP
|28
|EURUSD-VIP
|2
|USDCAD-VIP
|1
|CADCHF-VIP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD-VIP
|14
|EURUSD-VIP
|0
|USDCAD-VIP
|0
|CADCHF-VIP
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD-VIP
|-305
|EURUSD-VIP
|-41
|USDCAD-VIP
|9
|CADCHF-VIP
|-19
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +24.21 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.78 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen