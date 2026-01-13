信号部分
信号 / MetaTrader 4 / KS Fx 2
Pak Yam Ng

KS Fx 2

Pak Yam Ng
0条评论
4
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
32
盈利交易:
20 (62.50%)
亏损交易:
12 (37.50%)
最好交易:
24.21 USD
最差交易:
-10.49 USD
毛利:
42.72 USD (2 008 pips)
毛利亏损:
-29.43 USD (2 364 pips)
最大连续赢利:
6 (4.33 USD)
最大连续盈利:
25.84 USD (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.55
长期交易:
19 (59.38%)
短期交易:
13 (40.63%)
利润因子:
1.45
预期回报:
0.42 USD
平均利润:
2.14 USD
平均损失:
-2.45 USD
最大连续失误:
4 (-0.78 USD)
最大连续亏损:
-24.27 USD (3)
每月增长:
2.96%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
16.54 USD
最大值:
24.27 USD (5.30%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD-VIP 28
EURUSD-VIP 2
USDCAD-VIP 1
CADCHF-VIP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD-VIP 14
EURUSD-VIP 0
USDCAD-VIP 0
CADCHF-VIP 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD-VIP -305
EURUSD-VIP -41
USDCAD-VIP 9
CADCHF-VIP -19
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +24.21 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +4.33 USD
最大连续亏损: -0.78 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
