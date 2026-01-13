- 成长
交易:
32
盈利交易:
20 (62.50%)
亏损交易:
12 (37.50%)
最好交易:
24.21 USD
最差交易:
-10.49 USD
毛利:
42.72 USD (2 008 pips)
毛利亏损:
-29.43 USD (2 364 pips)
最大连续赢利:
6 (4.33 USD)
最大连续盈利:
25.84 USD (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.55
长期交易:
19 (59.38%)
短期交易:
13 (40.63%)
利润因子:
1.45
预期回报:
0.42 USD
平均利润:
2.14 USD
平均损失:
-2.45 USD
最大连续失误:
4 (-0.78 USD)
最大连续亏损:
-24.27 USD (3)
每月增长:
2.96%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
16.54 USD
最大值:
24.27 USD (5.30%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD-VIP
|28
|EURUSD-VIP
|2
|USDCAD-VIP
|1
|CADCHF-VIP
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD-VIP
|14
|EURUSD-VIP
|0
|USDCAD-VIP
|0
|CADCHF-VIP
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD-VIP
|-305
|EURUSD-VIP
|-41
|USDCAD-VIP
|9
|CADCHF-VIP
|-19
最好交易: +24.21 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +4.33 USD
最大连续亏损: -0.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
