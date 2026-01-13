- Incremento
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
20 (62.50%)
Transacciones Irrentables:
12 (37.50%)
Mejor transacción:
24.21 USD
Peor transacción:
-10.49 USD
Beneficio Bruto:
42.72 USD (2 008 pips)
Pérdidas Brutas:
-29.43 USD (2 364 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (4.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
25.84 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.55
Transacciones Largas:
19 (59.38%)
Transacciones Cortas:
13 (40.63%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
0.42 USD
Beneficio medio:
2.14 USD
Pérdidas medias:
-2.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-0.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.27 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.96%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.54 USD
Máxima:
24.27 USD (5.30%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD-VIP
|28
|EURUSD-VIP
|2
|USDCAD-VIP
|1
|CADCHF-VIP
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD-VIP
|14
|EURUSD-VIP
|0
|USDCAD-VIP
|0
|CADCHF-VIP
|0
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD-VIP
|-305
|EURUSD-VIP
|-41
|USDCAD-VIP
|9
|CADCHF-VIP
|-19
Mejor transacción: +24.21 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +4.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.78 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
