Pak Yam Ng

KS Fx 2

Pak Yam Ng
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
20 (62.50%)
Transacciones Irrentables:
12 (37.50%)
Mejor transacción:
24.21 USD
Peor transacción:
-10.49 USD
Beneficio Bruto:
42.72 USD (2 008 pips)
Pérdidas Brutas:
-29.43 USD (2 364 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (4.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
25.84 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.55
Transacciones Largas:
19 (59.38%)
Transacciones Cortas:
13 (40.63%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
0.42 USD
Beneficio medio:
2.14 USD
Pérdidas medias:
-2.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-0.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.27 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.96%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.54 USD
Máxima:
24.27 USD (5.30%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD-VIP 28
EURUSD-VIP 2
USDCAD-VIP 1
CADCHF-VIP 1
AUDCAD-VIP 14
EURUSD-VIP 0
USDCAD-VIP 0
CADCHF-VIP 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD-VIP -305
EURUSD-VIP -41
USDCAD-VIP 9
CADCHF-VIP -19
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +24.21 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +4.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.78 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
