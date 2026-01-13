- 자본
- 축소
트레이드:
32
이익 거래:
20 (62.50%)
손실 거래:
12 (37.50%)
최고의 거래:
24.21 USD
최악의 거래:
-10.49 USD
총 수익:
42.72 USD (2 008 pips)
총 손실:
-29.43 USD (2 364 pips)
연속 최대 이익:
6 (4.33 USD)
연속 최대 이익:
25.84 USD (3)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.55
롱(주식매수):
19 (59.38%)
숏(주식차입매도):
13 (40.63%)
수익 요인:
1.45
기대수익:
0.42 USD
평균 이익:
2.14 USD
평균 손실:
-2.45 USD
연속 최대 손실:
4 (-0.78 USD)
연속 최대 손실:
-24.27 USD (3)
월별 성장률:
2.96%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
16.54 USD
최대한의:
24.27 USD (5.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD-VIP
|28
|EURUSD-VIP
|2
|USDCAD-VIP
|1
|CADCHF-VIP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD-VIP
|14
|EURUSD-VIP
|0
|USDCAD-VIP
|0
|CADCHF-VIP
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD-VIP
|-305
|EURUSD-VIP
|-41
|USDCAD-VIP
|9
|CADCHF-VIP
|-19
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
