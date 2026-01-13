시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / KS Fx 2
Pak Yam Ng

KS Fx 2

Pak Yam Ng
0 리뷰
4
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
32
이익 거래:
20 (62.50%)
손실 거래:
12 (37.50%)
최고의 거래:
24.21 USD
최악의 거래:
-10.49 USD
총 수익:
42.72 USD (2 008 pips)
총 손실:
-29.43 USD (2 364 pips)
연속 최대 이익:
6 (4.33 USD)
연속 최대 이익:
25.84 USD (3)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.55
롱(주식매수):
19 (59.38%)
숏(주식차입매도):
13 (40.63%)
수익 요인:
1.45
기대수익:
0.42 USD
평균 이익:
2.14 USD
평균 손실:
-2.45 USD
연속 최대 손실:
4 (-0.78 USD)
연속 최대 손실:
-24.27 USD (3)
월별 성장률:
2.96%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
16.54 USD
최대한의:
24.27 USD (5.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD-VIP 28
EURUSD-VIP 2
USDCAD-VIP 1
CADCHF-VIP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD-VIP 14
EURUSD-VIP 0
USDCAD-VIP 0
CADCHF-VIP 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD-VIP -305
EURUSD-VIP -41
USDCAD-VIP 9
CADCHF-VIP -19
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +24.21 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +4.33 USD
연속 최대 손실: -0.78 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
