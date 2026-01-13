- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
7 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
En iyi işlem:
63.75 USD
En kötü işlem:
-208.35 USD
Brüt kâr:
205.84 USD (1 776 pips)
Brüt zarar:
-255.45 USD (1 687 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (205.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.84 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
27.80%
Maks. mevduat yükü:
3.96%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
7 (77.78%)
Satış işlemleri:
2 (22.22%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-5.51 USD
Ortalama kâr:
29.41 USD
Ortalama zarar:
-127.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-255.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-255.45 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.61 USD
Maksimum:
255.45 USD (3.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.02% (255.45 USD)
Varlığa göre:
1.81% (153.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-50
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|89
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +63.75 USD
En kötü işlem: -208 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +205.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -255.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarketsSC-Live12
|4.50 × 2
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
İnceleme yok
