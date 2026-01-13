- 成长
交易:
52
盈利交易:
43 (82.69%)
亏损交易:
9 (17.31%)
最好交易:
179.25 USD
最差交易:
-208.35 USD
毛利:
1 936.29 USD (13 242 pips)
毛利亏损:
-859.86 USD (5 508 pips)
最大连续赢利:
18 (633.70 USD)
最大连续盈利:
633.70 USD (18)
夏普比率:
0.30
交易活动:
33.23%
最大入金加载:
7.75%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
52
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
2.22
长期交易:
25 (48.08%)
短期交易:
27 (51.92%)
利润因子:
2.25
预期回报:
20.70 USD
平均利润:
45.03 USD
平均损失:
-95.54 USD
最大连续失误:
5 (-485.85 USD)
最大连续亏损:
-485.85 USD (5)
每月增长:
13.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
49.61 USD
最大值:
485.85 USD (5.56%)
相对跌幅:
结余:
5.56% (485.85 USD)
净值:
1.99% (164.25 USD)
|交易
|XAUUSD
|52
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.1K
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.7K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live09 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|4.33 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
没有评论
