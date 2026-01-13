- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
7 (87.50%)
Убыточных трейдов:
1 (12.50%)
Лучший трейд:
63.75 USD
Худший трейд:
-208.35 USD
Общая прибыль:
205.84 USD (1 776 pips)
Общий убыток:
-208.35 USD (1 381 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (205.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
205.84 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
10.58%
Макс. загрузка депозита:
3.96%
Последний трейд:
33 минуты
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
7 (87.50%)
Коротких трейдов:
1 (12.50%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.31 USD
Средняя прибыль:
29.41 USD
Средний убыток:
-208.35 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-208.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-208.35 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.51 USD
Максимальная:
208.35 USD (2.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.47% (208.35 USD)
По эквити:
1.81% (153.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|395
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +63.75 USD
Худший трейд: -208 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +205.84 USD
Макс. убыток в серии: -208.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarketsSC-Live12
|4.50 × 2
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
59 USD в месяц
-0%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
1
0%
8
87%
11%
0.98
-0.31
USD
USD
2%
1:500