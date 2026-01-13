Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live09" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 EquitiSecurities-Live 3 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 GMI-Live07 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.44 × 9 ICMarketsSC-Live10 0.54 × 13 ICMarketsSC-Live31 1.00 × 563 ICMarketsSC-Live32 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 1.35 × 621 ICMarketsSC-Live03 2.00 × 3 FXCL-Main2 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 2.53 × 174 ICMarketsSC-Live23 2.60 × 15 ICMarketsSC-Live06 3.70 × 10 GoMarkets-Real 10 4.10 × 10 AUSCommercial-Live 2 4.13 × 15 FusionMarkets-Live 2 4.48 × 33 ICMarkets-Live07 4.69 × 626 Exness-Real 4.95 × 39 noch 30 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen