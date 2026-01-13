- 자본
- 축소
트레이드:
101
이익 거래:
74 (73.26%)
손실 거래:
27 (26.73%)
최고의 거래:
403.20 USD
최악의 거래:
-208.35 USD
총 수익:
5 995.73 USD (29 663 pips)
총 손실:
-3 133.95 USD (14 793 pips)
연속 최대 이익:
19 (634.65 USD)
연속 최대 이익:
1 220.55 USD (6)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
23.11%
최대 입금량:
10.05%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
101
평균 유지 시간:
15 분
회복 요인:
3.27
롱(주식매수):
72 (71.29%)
숏(주식차입매도):
29 (28.71%)
수익 요인:
1.91
기대수익:
28.33 USD
평균 이익:
81.02 USD
평균 손실:
-116.07 USD
연속 최대 손실:
7 (-873.95 USD)
연속 최대 손실:
-873.95 USD (7)
월별 성장률:
34.97%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
49.61 USD
최대한의:
873.95 USD (8.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.56% (873.95 USD)
자본금별:
1.99% (164.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|98
|XAGUSD
|3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.8K
|XAGUSD
|52
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|14K
|XAGUSD
|677
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +403.20 USD
최악의 거래: -208 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +634.65 USD
연속 최대 손실: -873.95 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live09"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
GMI-Live07
|0.00 × 1
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 14
ICMarketsSC-Live31
|0.99 × 565
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 623
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
FXCL-Main2
|2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
ICMarkets-Live07
|4.69 × 630
Exness-Real
|4.95 × 39
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 59 USD
35%
0
0
USD
USD
9.1K
USD
USD
1
0%
101
73%
23%
1.91
28.33
USD
USD
9%
1:500