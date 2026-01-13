- Crescimento
Negociações:
52
Negociações com lucro:
43 (82.69%)
Negociações com perda:
9 (17.31%)
Melhor negociação:
179.25 USD
Pior negociação:
-208.35 USD
Lucro bruto:
1 936.29 USD (13 242 pips)
Perda bruta:
-859.86 USD (5 508 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (633.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
633.70 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
33.23%
Depósito máximo carregado:
7.75%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
2.22
Negociações longas:
25 (48.08%)
Negociações curtas:
27 (51.92%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
20.70 USD
Lucro médio:
45.03 USD
Perda média:
-95.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-485.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-485.85 USD (5)
Crescimento mensal:
13.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
49.61 USD
Máximo:
485.85 USD (5.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.56% (485.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.99% (164.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +179.25 USD
Pior negociação: -208 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +633.70 USD
Máxima perda consecutiva: -485.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|4.33 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
