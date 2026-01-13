- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
63.75 USD
Worst Trade:
-208.35 USD
Profitto lordo:
205.84 USD (1 776 pips)
Perdita lorda:
-255.45 USD (1 687 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (205.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
205.84 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
27.80%
Massimo carico di deposito:
3.96%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.19
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-5.51 USD
Profitto medio:
29.41 USD
Perdita media:
-127.73 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-255.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-255.45 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.61 USD
Massimale:
255.45 USD (3.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.02% (255.45 USD)
Per equità:
1.81% (153.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-50
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|89
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +63.75 USD
Worst Trade: -208 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +205.84 USD
Massima perdita consecutiva: -255.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarketsSC-Live12
|4.50 × 2
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
Non ci sono recensioni
