トレード:
52
利益トレード:
43 (82.69%)
損失トレード:
9 (17.31%)
ベストトレード:
179.25 USD
最悪のトレード:
-208.35 USD
総利益:
1 936.29 USD (13 242 pips)
総損失:
-859.86 USD (5 508 pips)
最大連続の勝ち:
18 (633.70 USD)
最大連続利益:
633.70 USD (18)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
33.23%
最大入金額:
7.75%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
2.22
長いトレード:
25 (48.08%)
短いトレード:
27 (51.92%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
20.70 USD
平均利益:
45.03 USD
平均損失:
-95.54 USD
最大連続の負け:
5 (-485.85 USD)
最大連続損失:
-485.85 USD (5)
月間成長:
13.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
49.61 USD
最大の:
485.85 USD (5.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.56% (485.85 USD)
エクイティによる:
1.99% (164.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +179.25 USD
最悪のトレード: -208 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +633.70 USD
最大連続損失: -485.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live09"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
|
Exness-Real
|4.95 × 39
レビューなし
