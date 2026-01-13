SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Razgon
Evgenii Makhalkin

Razgon

Evgenii Makhalkin
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 117%
AMarkets-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
130
Kârla kapanan işlemler:
128 (98.46%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (1.54%)
En iyi işlem:
3.05 USD
En kötü işlem:
-0.04 USD
Brüt kâr:
95.76 USD (17 583 pips)
Brüt zarar:
-0.05 USD (4 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (51.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.27 USD (53)
Sharpe oranı:
1.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.12%
En son işlem:
36 dakika önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
2392.75
Alış işlemleri:
35 (26.92%)
Satış işlemleri:
95 (73.08%)
Kâr faktörü:
1915.20
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
0.75 USD
Ortalama zarar:
-0.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.04 USD (1)
Aylık büyüme:
64.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.04 USD (0.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.91% (7.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDb 44
GBPUSDb 30
USDJPYb 14
AUDUSDb 13
CHFJPYb 4
NZDUSDb 4
S&P500 3
AUDJPYb 3
XAUUSDb 3
USDCHFb 3
WTI 3
EURCADb 1
EURJPYb 1
DowJones30 1
XAGUSDb 1
USDCADb 1
Nasdaq100 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDb 33
GBPUSDb 23
USDJPYb 8
AUDUSDb 9
CHFJPYb 1
NZDUSDb 3
S&P500 1
AUDJPYb 2
XAUUSDb 2
USDCHFb 2
WTI 5
EURCADb 1
EURJPYb 0
DowJones30 1
XAGUSDb 3
USDCADb 0
Nasdaq100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDb 3.5K
GBPUSDb 2.5K
USDJPYb 1.4K
AUDUSDb 1K
CHFJPYb 210
NZDUSDb 300
S&P500 1.1K
AUDJPYb 398
XAUUSDb 240
USDCHFb 180
WTI 53
EURCADb 122
EURJPYb 39
DowJones30 85
XAGUSDb 61
USDCADb 49
Nasdaq100 6.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.05 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +51.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.50 × 153
İnceleme yok
2026.01.13 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 13:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.