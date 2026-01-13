- Wachstum
Trades insgesamt:
129
Gewinntrades:
127 (98.44%)
Verlusttrades:
2 (1.55%)
Bester Trade:
3.05 USD
Schlechtester Trade:
-0.04 USD
Bruttoprofit:
94.55 USD (17 457 pips)
Bruttoverlust:
-0.05 USD (4 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
52 (50.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50.06 USD (52)
Sharpe Ratio:
1.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.12%
Letzter Trade:
44 Minuten
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
2362.50
Long-Positionen:
35 (27.13%)
Short-Positionen:
94 (72.87%)
Profit-Faktor:
1891.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.04 USD (1)
Wachstum pro Monat :
63.27%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.04 USD (0.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
1.88% (4.55 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|43
|GBPUSDb
|30
|USDJPYb
|14
|AUDUSDb
|13
|CHFJPYb
|4
|NZDUSDb
|4
|S&P500
|3
|AUDJPYb
|3
|XAUUSDb
|3
|USDCHFb
|3
|WTI
|3
|EURCADb
|1
|EURJPYb
|1
|DowJones30
|1
|XAGUSDb
|1
|USDCADb
|1
|Nasdaq100
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDb
|31
|GBPUSDb
|23
|USDJPYb
|8
|AUDUSDb
|9
|CHFJPYb
|1
|NZDUSDb
|3
|S&P500
|1
|AUDJPYb
|2
|XAUUSDb
|2
|USDCHFb
|2
|WTI
|5
|EURCADb
|1
|EURJPYb
|0
|DowJones30
|1
|XAGUSDb
|3
|USDCADb
|0
|Nasdaq100
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDb
|3.4K
|GBPUSDb
|2.5K
|USDJPYb
|1.4K
|AUDUSDb
|1K
|CHFJPYb
|210
|NZDUSDb
|300
|S&P500
|1.1K
|AUDJPYb
|398
|XAUUSDb
|240
|USDCHFb
|180
|WTI
|53
|EURCADb
|122
|EURJPYb
|39
|DowJones30
|85
|XAGUSDb
|61
|USDCADb
|49
|Nasdaq100
|6.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3.05 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 52
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.04 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AMarkets-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.50 × 153
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
0%
0
0
USD
USD
242
USD
USD
9
0%
129
98%
100%
1890.99
0.73
USD
USD
2%
1:500