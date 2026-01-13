SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Razgon
Evgenii Makhalkin

Razgon

Evgenii Makhalkin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
0%
AMarkets-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
129
Gewinntrades:
127 (98.44%)
Verlusttrades:
2 (1.55%)
Bester Trade:
3.05 USD
Schlechtester Trade:
-0.04 USD
Bruttoprofit:
94.55 USD (17 457 pips)
Bruttoverlust:
-0.05 USD (4 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
52 (50.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50.06 USD (52)
Sharpe Ratio:
1.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.12%
Letzter Trade:
44 Minuten
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
2362.50
Long-Positionen:
35 (27.13%)
Short-Positionen:
94 (72.87%)
Profit-Faktor:
1891.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.04 USD (1)
Wachstum pro Monat :
63.27%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.04 USD (0.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
1.88% (4.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDb 43
GBPUSDb 30
USDJPYb 14
AUDUSDb 13
CHFJPYb 4
NZDUSDb 4
S&P500 3
AUDJPYb 3
XAUUSDb 3
USDCHFb 3
WTI 3
EURCADb 1
EURJPYb 1
DowJones30 1
XAGUSDb 1
USDCADb 1
Nasdaq100 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDb 31
GBPUSDb 23
USDJPYb 8
AUDUSDb 9
CHFJPYb 1
NZDUSDb 3
S&P500 1
AUDJPYb 2
XAUUSDb 2
USDCHFb 2
WTI 5
EURCADb 1
EURJPYb 0
DowJones30 1
XAGUSDb 3
USDCADb 0
Nasdaq100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDb 3.4K
GBPUSDb 2.5K
USDJPYb 1.4K
AUDUSDb 1K
CHFJPYb 210
NZDUSDb 300
S&P500 1.1K
AUDJPYb 398
XAUUSDb 240
USDCHFb 180
WTI 53
EURCADb 122
EURJPYb 39
DowJones30 85
XAGUSDb 61
USDCADb 49
Nasdaq100 6.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.05 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 52
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AMarkets-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.50 × 153
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.13 13:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Razgon
30 USD pro Monat
0%
0
0
USD
242
USD
9
0%
129
98%
100%
1890.99
0.73
USD
2%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.