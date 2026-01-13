SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Razgon
Evgenii Makhalkin

Razgon

Evgenii Makhalkin
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 117%
AMarkets-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
130
Bénéfice trades:
128 (98.46%)
Perte trades:
2 (1.54%)
Meilleure transaction:
3.05 USD
Pire transaction:
-0.04 USD
Bénéfice brut:
95.76 USD (17 583 pips)
Perte brute:
-0.05 USD (4 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (51.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.27 USD (53)
Ratio de Sharpe:
1.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.12%
Dernier trade:
27 il y a des minutes
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
2392.75
Longs trades:
35 (26.92%)
Courts trades:
95 (73.08%)
Facteur de profit:
1915.20
Rendement attendu:
0.74 USD
Bénéfice moyen:
0.75 USD
Perte moyenne:
-0.03 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.04 USD (1)
Croissance mensuelle:
64.09%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.04 USD (0.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
2.85% (7.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDb 44
GBPUSDb 30
USDJPYb 14
AUDUSDb 13
CHFJPYb 4
NZDUSDb 4
S&P500 3
AUDJPYb 3
XAUUSDb 3
USDCHFb 3
WTI 3
EURCADb 1
EURJPYb 1
DowJones30 1
XAGUSDb 1
USDCADb 1
Nasdaq100 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDb 33
GBPUSDb 23
USDJPYb 8
AUDUSDb 9
CHFJPYb 1
NZDUSDb 3
S&P500 1
AUDJPYb 2
XAUUSDb 2
USDCHFb 2
WTI 5
EURCADb 1
EURJPYb 0
DowJones30 1
XAGUSDb 3
USDCADb 0
Nasdaq100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDb 3.5K
GBPUSDb 2.5K
USDJPYb 1.4K
AUDUSDb 1K
CHFJPYb 210
NZDUSDb 300
S&P500 1.1K
AUDJPYb 398
XAUUSDb 240
USDCHFb 180
WTI 53
EURCADb 122
EURJPYb 39
DowJones30 85
XAGUSDb 61
USDCADb 49
Nasdaq100 6.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.05 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 53
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +51.27 USD
Perte consécutive maximale: -0.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.50 × 153
Aucun avis
2026.01.13 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 13:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.