- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
128 (98.46%)
Loss Trade:
2 (1.54%)
Best Trade:
3.05 USD
Worst Trade:
-0.04 USD
Profitto lordo:
95.76 USD (17 583 pips)
Perdita lorda:
-0.05 USD (4 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (51.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.27 USD (53)
Indice di Sharpe:
1.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.12%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2392.75
Long Trade:
35 (26.92%)
Short Trade:
95 (73.08%)
Fattore di profitto:
1915.20
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
0.75 USD
Perdita media:
-0.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.04 USD (1)
Crescita mensile:
64.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.04 USD (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.91% (7.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|44
|GBPUSDb
|30
|USDJPYb
|14
|AUDUSDb
|13
|CHFJPYb
|4
|NZDUSDb
|4
|S&P500
|3
|AUDJPYb
|3
|XAUUSDb
|3
|USDCHFb
|3
|WTI
|3
|EURCADb
|1
|EURJPYb
|1
|DowJones30
|1
|XAGUSDb
|1
|USDCADb
|1
|Nasdaq100
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDb
|33
|GBPUSDb
|23
|USDJPYb
|8
|AUDUSDb
|9
|CHFJPYb
|1
|NZDUSDb
|3
|S&P500
|1
|AUDJPYb
|2
|XAUUSDb
|2
|USDCHFb
|2
|WTI
|5
|EURCADb
|1
|EURJPYb
|0
|DowJones30
|1
|XAGUSDb
|3
|USDCADb
|0
|Nasdaq100
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDb
|3.5K
|GBPUSDb
|2.5K
|USDJPYb
|1.4K
|AUDUSDb
|1K
|CHFJPYb
|210
|NZDUSDb
|300
|S&P500
|1.1K
|AUDJPYb
|398
|XAUUSDb
|240
|USDCHFb
|180
|WTI
|53
|EURCADb
|122
|EURJPYb
|39
|DowJones30
|85
|XAGUSDb
|61
|USDCADb
|49
|Nasdaq100
|6.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.05 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +51.27 USD
Massima perdita consecutiva: -0.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.50 × 153
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
117%
0
0
USD
USD
245
USD
USD
9
0%
130
98%
100%
1915.19
0.74
USD
USD
3%
1:500