Evgenii Makhalkin

Razgon

Evgenii Makhalkin
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 117%
AMarkets-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
128 (98.46%)
Loss Trade:
2 (1.54%)
Best Trade:
3.05 USD
Worst Trade:
-0.04 USD
Profitto lordo:
95.76 USD (17 583 pips)
Perdita lorda:
-0.05 USD (4 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (51.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.27 USD (53)
Indice di Sharpe:
1.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.12%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2392.75
Long Trade:
35 (26.92%)
Short Trade:
95 (73.08%)
Fattore di profitto:
1915.20
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
0.75 USD
Perdita media:
-0.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.04 USD (1)
Crescita mensile:
64.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.04 USD (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.91% (7.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDb 44
GBPUSDb 30
USDJPYb 14
AUDUSDb 13
CHFJPYb 4
NZDUSDb 4
S&P500 3
AUDJPYb 3
XAUUSDb 3
USDCHFb 3
WTI 3
EURCADb 1
EURJPYb 1
DowJones30 1
XAGUSDb 1
USDCADb 1
Nasdaq100 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDb 33
GBPUSDb 23
USDJPYb 8
AUDUSDb 9
CHFJPYb 1
NZDUSDb 3
S&P500 1
AUDJPYb 2
XAUUSDb 2
USDCHFb 2
WTI 5
EURCADb 1
EURJPYb 0
DowJones30 1
XAGUSDb 3
USDCADb 0
Nasdaq100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDb 3.5K
GBPUSDb 2.5K
USDJPYb 1.4K
AUDUSDb 1K
CHFJPYb 210
NZDUSDb 300
S&P500 1.1K
AUDJPYb 398
XAUUSDb 240
USDCHFb 180
WTI 53
EURCADb 122
EURJPYb 39
DowJones30 85
XAGUSDb 61
USDCADb 49
Nasdaq100 6.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.05 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +51.27 USD
Massima perdita consecutiva: -0.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.50 × 153
Non ci sono recensioni
2026.01.13 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 13:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
