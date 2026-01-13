- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
130
Прибыльных трейдов:
128 (98.46%)
Убыточных трейдов:
2 (1.54%)
Лучший трейд:
3.05 USD
Худший трейд:
-0.04 USD
Общая прибыль:
95.76 USD (17 583 pips)
Общий убыток:
-0.05 USD (4 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (51.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.27 USD (53)
Коэффициент Шарпа:
1.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.12%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2392.75
Длинных трейдов:
35 (26.92%)
Коротких трейдов:
95 (73.08%)
Профит фактор:
1915.20
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
0.75 USD
Средний убыток:
-0.03 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.04 USD (1)
Прирост в месяц:
64.09%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.04 USD (0.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.81% (6.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|44
|GBPUSDb
|30
|USDJPYb
|14
|AUDUSDb
|13
|CHFJPYb
|4
|NZDUSDb
|4
|S&P500
|3
|AUDJPYb
|3
|XAUUSDb
|3
|USDCHFb
|3
|WTI
|3
|EURCADb
|1
|EURJPYb
|1
|DowJones30
|1
|XAGUSDb
|1
|USDCADb
|1
|Nasdaq100
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDb
|33
|GBPUSDb
|23
|USDJPYb
|8
|AUDUSDb
|9
|CHFJPYb
|1
|NZDUSDb
|3
|S&P500
|1
|AUDJPYb
|2
|XAUUSDb
|2
|USDCHFb
|2
|WTI
|5
|EURCADb
|1
|EURJPYb
|0
|DowJones30
|1
|XAGUSDb
|3
|USDCADb
|0
|Nasdaq100
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDb
|3.5K
|GBPUSDb
|2.5K
|USDJPYb
|1.4K
|AUDUSDb
|1K
|CHFJPYb
|210
|NZDUSDb
|300
|S&P500
|1.1K
|AUDJPYb
|398
|XAUUSDb
|240
|USDCHFb
|180
|WTI
|53
|EURCADb
|122
|EURJPYb
|39
|DowJones30
|85
|XAGUSDb
|61
|USDCADb
|49
|Nasdaq100
|6.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.05 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 53
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +51.27 USD
Макс. убыток в серии: -0.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.50 × 153
