Evgenii Makhalkin

Razgon

Evgenii Makhalkin
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 117%
AMarkets-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
130
Прибыльных трейдов:
128 (98.46%)
Убыточных трейдов:
2 (1.54%)
Лучший трейд:
3.05 USD
Худший трейд:
-0.04 USD
Общая прибыль:
95.76 USD (17 583 pips)
Общий убыток:
-0.05 USD (4 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (51.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.27 USD (53)
Коэффициент Шарпа:
1.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.12%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2392.75
Длинных трейдов:
35 (26.92%)
Коротких трейдов:
95 (73.08%)
Профит фактор:
1915.20
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
0.75 USD
Средний убыток:
-0.03 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.04 USD (1)
Прирост в месяц:
64.09%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.04 USD (0.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.81% (6.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDb 44
GBPUSDb 30
USDJPYb 14
AUDUSDb 13
CHFJPYb 4
NZDUSDb 4
S&P500 3
AUDJPYb 3
XAUUSDb 3
USDCHFb 3
WTI 3
EURCADb 1
EURJPYb 1
DowJones30 1
XAGUSDb 1
USDCADb 1
Nasdaq100 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDb 33
GBPUSDb 23
USDJPYb 8
AUDUSDb 9
CHFJPYb 1
NZDUSDb 3
S&P500 1
AUDJPYb 2
XAUUSDb 2
USDCHFb 2
WTI 5
EURCADb 1
EURJPYb 0
DowJones30 1
XAGUSDb 3
USDCADb 0
Nasdaq100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDb 3.5K
GBPUSDb 2.5K
USDJPYb 1.4K
AUDUSDb 1K
CHFJPYb 210
NZDUSDb 300
S&P500 1.1K
AUDJPYb 398
XAUUSDb 240
USDCHFb 180
WTI 53
EURCADb 122
EURJPYb 39
DowJones30 85
XAGUSDb 61
USDCADb 49
Nasdaq100 6.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.05 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 53
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +51.27 USD
Макс. убыток в серии: -0.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.50 × 153
Нет отзывов
2026.01.13 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 13:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Копировать

