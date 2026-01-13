- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
129
利益トレード:
127 (98.44%)
損失トレード:
2 (1.55%)
ベストトレード:
3.05 USD
最悪のトレード:
-0.04 USD
総利益:
94.55 USD (17 457 pips)
総損失:
-0.05 USD (4 pips)
最大連続の勝ち:
52 (50.06 USD)
最大連続利益:
50.06 USD (52)
シャープレシオ:
1.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.12%
最近のトレード:
46 分前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
2362.50
長いトレード:
35 (27.13%)
短いトレード:
94 (72.87%)
プロフィットファクター:
1891.00
期待されたペイオフ:
0.73 USD
平均利益:
0.74 USD
平均損失:
-0.03 USD
最大連続の負け:
1 (-0.04 USD)
最大連続損失:
-0.04 USD (1)
月間成長:
63.27%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.04 USD (0.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.88% (4.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|43
|GBPUSDb
|30
|USDJPYb
|14
|AUDUSDb
|13
|CHFJPYb
|4
|NZDUSDb
|4
|S&P500
|3
|AUDJPYb
|3
|XAUUSDb
|3
|USDCHFb
|3
|WTI
|3
|EURCADb
|1
|EURJPYb
|1
|DowJones30
|1
|XAGUSDb
|1
|USDCADb
|1
|Nasdaq100
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDb
|31
|GBPUSDb
|23
|USDJPYb
|8
|AUDUSDb
|9
|CHFJPYb
|1
|NZDUSDb
|3
|S&P500
|1
|AUDJPYb
|2
|XAUUSDb
|2
|USDCHFb
|2
|WTI
|5
|EURCADb
|1
|EURJPYb
|0
|DowJones30
|1
|XAGUSDb
|3
|USDCADb
|0
|Nasdaq100
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDb
|3.4K
|GBPUSDb
|2.5K
|USDJPYb
|1.4K
|AUDUSDb
|1K
|CHFJPYb
|210
|NZDUSDb
|300
|S&P500
|1.1K
|AUDJPYb
|398
|XAUUSDb
|240
|USDCHFb
|180
|WTI
|53
|EURCADb
|122
|EURJPYb
|39
|DowJones30
|85
|XAGUSDb
|61
|USDCADb
|49
|Nasdaq100
|6.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.05 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 52
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +50.06 USD
最大連続損失: -0.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AMarkets-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.50 × 153
