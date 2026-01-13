シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Razgon
Evgenii Makhalkin

Razgon

Evgenii Makhalkin
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
0%
AMarkets-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
129
利益トレード:
127 (98.44%)
損失トレード:
2 (1.55%)
ベストトレード:
3.05 USD
最悪のトレード:
-0.04 USD
総利益:
94.55 USD (17 457 pips)
総損失:
-0.05 USD (4 pips)
最大連続の勝ち:
52 (50.06 USD)
最大連続利益:
50.06 USD (52)
シャープレシオ:
1.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.12%
最近のトレード:
46 分前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
2362.50
長いトレード:
35 (27.13%)
短いトレード:
94 (72.87%)
プロフィットファクター:
1891.00
期待されたペイオフ:
0.73 USD
平均利益:
0.74 USD
平均損失:
-0.03 USD
最大連続の負け:
1 (-0.04 USD)
最大連続損失:
-0.04 USD (1)
月間成長:
63.27%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.04 USD (0.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.88% (4.55 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDb 43
GBPUSDb 30
USDJPYb 14
AUDUSDb 13
CHFJPYb 4
NZDUSDb 4
S&P500 3
AUDJPYb 3
XAUUSDb 3
USDCHFb 3
WTI 3
EURCADb 1
EURJPYb 1
DowJones30 1
XAGUSDb 1
USDCADb 1
Nasdaq100 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDb 31
GBPUSDb 23
USDJPYb 8
AUDUSDb 9
CHFJPYb 1
NZDUSDb 3
S&P500 1
AUDJPYb 2
XAUUSDb 2
USDCHFb 2
WTI 5
EURCADb 1
EURJPYb 0
DowJones30 1
XAGUSDb 3
USDCADb 0
Nasdaq100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDb 3.4K
GBPUSDb 2.5K
USDJPYb 1.4K
AUDUSDb 1K
CHFJPYb 210
NZDUSDb 300
S&P500 1.1K
AUDJPYb 398
XAUUSDb 240
USDCHFb 180
WTI 53
EURCADb 122
EURJPYb 39
DowJones30 85
XAGUSDb 61
USDCADb 49
Nasdaq100 6.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.05 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 52
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +50.06 USD
最大連続損失: -0.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AMarkets-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.50 × 153
レビューなし
2026.01.13 13:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください